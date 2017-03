3 ஆண்டுகளில் 3-வது முறையாக தேர்தலை சந்திக்கும் ஆர்.கே.நகர் தொகுதி!

கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 3-வது முறையாக தேர்தலை எதிர்கொள்கிறது தமிழகமே பெரும் எதிர்பார்க்கும் சென்னை ஆர்.கே.நகர் தொகுதி.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

For the third successive year Chennai RK Nagar constituency facing another By-Election.