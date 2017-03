நாம சிரிச்சா குத்தமாகுமோ... பியூஸ் போன ஓபிஎஸ்ஸை நினைத்து அடக்கி வாசித்த எடப்பாடி!

சென்னை ஆர்.கே நகரில் மீனவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி வழங்கினார். அப்போது அவர் எதற்காகவோ கஷ்டப்பட்டு சிரித்தபடி மக்களுக்கு உதவிகள் வழங்கினார்.

Monday, March 6, 2017

In RK Nagar constituency, TN chief minister Edappadi Palanisamy distributed welfare plans to Fisherman community. During that event TN CM Edappadi palanisamy not even smile at people who received cheque from him