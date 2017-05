ஆர்.கே.நகர் பணப்பட்டுவாடா விவகாரம்... வசமாக மாட்டும் தினகரன், அனுராதா!

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடா செய்த விவகாரத்தில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட தினகரனிடமும், அவரது மனைவி அனுராதாவிடமும் விசாரணை நடத்தப்படுமா என்று கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Money distribution in RK Nagar Bypoll and Rs. 89 crores seized from Minister Vijayabaskar's house. IT issued summon to his wife Ramya and ordered to appear by today evening. In this case, Why the candidate and his wife were not yet quizzed?