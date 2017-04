காசு மேல காசு வந்து கொட்டுகிற நேரமிது... தேர்தல் ரத்தானதால் ஆர்.கே.நகர் மக்கள் படு குஷி

ஆர்.கே நகர் தொகுதி இடைதேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு அத்தொகுதி மக்கள் பயங்கர உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

English summary

RK Nagar by poll cancelled by Election commission. If it commences again the people of RKNagar will get again money. so they are very happy now.