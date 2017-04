ஆர்.கே.நகர்: நம்பர் 1 மது சூதன்.. 2 திமுக.. 3 தினகரன்.. கேவலமான இடத்தில் பாஜக, தேமுதிக: ஜூவி சர்வே

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் ஓபிஎஸ் அணியைச் சேர்ந்த மதுசூதனனுக்கே வாக்களிப்போம் என்று 33.71% பேர் கூறியுள்ளதாக ஜூனியர் விகடன் நடத்திய சர்வே தெரிவித்துள்ளது.

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 9:39 [IST]

Junior Vikatan survey has revealed that Team OPS can win the RK Nagar by election. The survey gives 2nd place to DMK and 3rd place to Dinakaran. DMDK comes last and BJP has got only 4th place.