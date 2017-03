ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவு - 60 பேர் மனு தாக்கல்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் 3 மணியுடன் நிறைவடைந்தது. கடைசி நாளான இன்று முக்கிய வேட்பாளர்கள் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

English summary

Nomination Files End in R.K.nagar. So For 60 candidates filed nomination