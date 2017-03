ஆர்.கே நகர் திமுக வேட்பாளராக நோ சொன்ன தமிழச்சி... கிரிராஜனுக்கு வாய்ப்பு?

ஆர்.கே. நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளராக கிரிராஜன் அறிவிக்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

English summary

Political parties busy in finalizing their candidates for the RK Nagar bypoll. Stalin said the DMK candidate will be announced soon besides consultations with party president M Karunanidhi and general secretary K Anbazhagan.