ஆர்.கே.நகரில் திமுக தோற்றால் ஸ்டாலின் நிலை?

திமுக தோல்வியடைந்தால் யாரையும் கை காட்ட முடியாது. கை காட்டும் திசையில் நிற்பவர் ஸ்டாலினாக மட்டுமே இருப்பார். எனவேதான் இது ஸ்டாலினுக்கு அக்னி பரிட்சை.

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 15:44 [IST]

RK Nagar by poll will be a acid test for M.K.Stalin, who failed to catch the majority votes during 2016 assembly election.