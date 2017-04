ஆர்கே நகரில் ஆட்டோவில் பிரச்சாரம் செய்யும் டிடிவி தினகரன்!

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் டிடிவி தினகரன் 12-ஆவது நாளாக பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். அவர் ஆட்டோவில் பிரச்சாரம் செய்து வருவது 'அவ்வளவு சிம்பிளானவாரா தினகரன்?' என்கிற கேள்வியையும் ஆச்சர்யத்தையும் எழுப்பியுள்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Rk nagar, TTV Dinakaran going in auto for canvassing. In election commission, OPS team has complained that Dinakaran using Rowdies to attack OPS team and supporters.