ஆர்.கே. நகரில் சதி அணிக்கு வாக்களிக்க வேண்டாம்- நடிகர் ஆனந்தராஜ் வேண்டுகோள்

ஆர்.கே. நகரில் டிடிவி தினகரனைத் தவிர வேறு யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வாக்களிக்களியுங்கள் என்று நடிகர் ஆனந்தராஜ் கூறியுள்ளார்.

English summary

Actor Anandharaj said that press persons, RK Nagar voters dont cast vote for TTV Dinakaran and Sathi Team.