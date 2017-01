ஜல்லிக்கட்டுக்கு நிரந்தர தீர்வு கோரி... சைதாப்பேட்டை சப்வே அருகே மறியல்... போக்குவரத்து முடக்கம்

சென்னை சைதாப்பேட்டையில் பொதுமக்கள் சாலைமறியலில் ஈடுபட்டனர். அப்போது பீட்டா அமைப்பை தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் ஜல்லிக்கட்டுக்கு நிரந்தர சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

English summary

Road blockaded in Chennai saidapet to demand permanent solution for jallikattu. People chanting that peta should go out of the country.