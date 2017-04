அண்ணா சாலையில் ஏற்பட்ட திடீர் பள்ளத்தை சீரமைக்கும் பணிகள் தொடக்கம்!

சென்னை அண்ணா சாலை அருகே திடீரென ஏற்பட்ட பள்ளத்தை சீரமைக்கும் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Metro department staffs are engaged in road renovation work by filling cement mixture on it. It has started now and expected to end by tomorrow.