ஆட்டங்கண்ட அண்ணா சாலை.. தமிழர் எழுச்சி இயக்கத்தினர் மறியல்!

விவசாயிகளின் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து தமிழர் எழுச்சி இயக்கத்தினர் சென்னை அண்ணா சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamizhar Ezhucchi movement protest road roko in Anna salai to fullfil the farmers demands.