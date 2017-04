திண்டுக்கல் அருகே அய்யலூரில் மதுக்கடைக்கு எதிராக மறியல்.. 250 பேர் கைது

திண்டுக்கல் அருகே குடியிருப்பு பகுதிக்குள் மதுக்கடை திறக்கவுள்ளதாக கூறி அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மறியலில் ஈடுபட்ட 250 பேரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

English summary

People of Ayyalur, Dindigul protest for opening TASMAC shops in residential places. 250 were arrested.