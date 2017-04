ஊருக்குள் ஓடி வரும் நெடுஞ்சாலை மதுக் கடைகள்.. சைடு டிஷ்ஷாக மாறும் சத்துணவு முட்டை!

நெடுஞ்சாலைகளில் மூடப்பட்ட மதுபான கடைகளை ஊருக்குள் திறக்க அதிகாரிகள் முயற்சி செய்வதாகவும், சைடு டிஸ்ஆக சத்துணவு முட்டைகள் வழங்கப்படுவதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A few shops in the city limit that were closed down included the outlets on Tirunelvely. many people were seen vying with one another to buy a bottle of liquor in front of these shops since Saturday noon.Barricades had been erected in front of these shops to regulate the crowd.