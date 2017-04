ஜோலார்பேட்டையில் ஓடும் ரயிலை நிறுத்தி கைவரிசை... பெங்களூர் எக்ஸ்பிரஸில் பயணிகளிடம் 25 பவுன் கொள்ளை

வேலூர் அருகே ஓடும் ரயிலை நிறுத்தி பெங்களூர் எக்ஸ்பிரஸில் பயணிகளிடம் 25 பவுன் நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Rail robbery in Jolarpettai. Robberers took out 25 soveriegns of gold jewels. Police investigation goin on.