சசிகலா சிறை விதிமீறல்.. அம்பலப்படுத்திய ஐபிஎஸ் அதிகாரி ரூபாவுக்கு, ஆளுநர் கிரண்பேடி ஆதரவு!

சென்னை: சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் 4 வருட சிறை தண்டனை பெற்று, பெங்களூர் பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையிலுள்ளார் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா. இவருக்கு சிறைக்குள் தனி கிச்சன் உட்பட பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்காக, சிறைத்துறை டிஜிபி ஹெச்எஸ்என் ராவ், சசிகலா தரப்பிடம் இருந்து 2 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக சிறை டிஐஜி ரூபா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இதுகுறித்த செய்தி அடிப்படையில், புதுச்சேரி ஆளுநரும், பாஜகவை சேர்ந்த முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரியுமான கிரண்பேடி, டிவிட்டரில் ரூபாவை வாழ்த்தியுள்ளார்.

Thanks madam. A word of support from you is equal to gaining the strength of hundred elephants. https://t.co/CEkEtEje9Z