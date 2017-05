ரவுடிகளை எல்லாம் குண்டர் சட்டத்தில் போடுங்க - புதுவை முதல்வர் நாரயணசாமி அதிரடி: வீடியோ

புதுவையில் கொலை, கொள்ளை உள்ளிட்ட குற்றச்செயலில் ஈடுபடும் ரவுடிகளை குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய வேண்டும் என முதல்வர் நாரயணசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Rowdies who involve in crime activities will be arrested in Gundas act told Puducherry chief minister Narayanasamy.