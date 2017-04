ராமநாதபுரம் அருகே போலீஸ் என்கவுண்டர்.. பிரபல ரவுடி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்!

ராமநாதபுரம் அருகே பிரபல ரவுடி கோவிந்தன் என்பவரை போலீஸார் என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொன்றனர்.

Story first published: Friday, April 14, 2017, 1:44 [IST]

English summary

Notorious rowdy govinthan was killed in a police encounter near Ramanathapuram.