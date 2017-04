உட்லண்ட்ஸ் திரையரங்கில் ரவுடிக்கு சரமாரி அரிவாள் வெட்டு.. மர்ம கும்பல் தப்பியோட்டம்.. போலீசார் வலைவீ

சென்னையில் உட்லண்ட்ஸ் திரையரங்கில் பிரபல ரவுடியை மர்ம கும்பல் ஒன்று சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பியோடிவிட்டது. அவர்களை போலீசார் வலை வீசி தேடி வருகின்றனர்.

English summary

Rowdy was hacked by gang at theatre campus in Royapettah, police inquires.