சென்னையில் பிரபல ரவுடி வெட்டிக் கொலை.. நண்பரும் படுகாயம்.. 6 பேர் கும்பல் வெறிச்செயல்

6 பேர் கொண்ட கும்பல் அவரை தீச்சட்டி முருகனை சரமாரியாக வெட்டி சாய்த்துவிட்டு தப்பியது. ரத்த வெள்ளத்தில் மிதந்த தீச்சட்டி முருகன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Rowdy sheeter hacked to death at T.B.Chatram in Chennai on Monday night.