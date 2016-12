சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ. 1.34 கோடி புதிய 2000 நோட்டுக்கள் பறிமுதல்

சென்னை விமான நிலையத்தில் 1.34 கோடி மதிப்புள்ள புதிய 2 ஆயிரம் நோட்டுக்களை பறிமுதல் செய்து மத்திய வருவாய் புலனாய்வுப் பிரிவினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Officials from the department of Revenue Intelligence intercepted and seized Rs 1.34 crore near Chennai airport on Thursday.