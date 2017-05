மருத்துவ மேல் படிப்பு: தனியாரிடமிருந்து இடஒதுக்கீட்டை பெறாத தமிழக அரசுக்கு ரூ.1 கோடி அபராதம்!

தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளிடம் இருந்து அரசு இடஒதுக்கீட்டை கேட்டு பெறாததற்கு கண்டனம் தெரிவித்த உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு ரூ.1. கோடி அபராதம் விதித்தது.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 16:25 [IST]

English summary

HC judge orders to pay Rs. 1 crore as fine amount for not taking action against private medical colleges who are not reserving seats in government quota. The same amount for Indian Medical Council is imposed too.