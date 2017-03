கன்னியாகுமரி வேன் விபத்தில் 4 மாணவிகள் பலி - முதல்வர் ரூ.1 லட்சம் நிதியுதவி

தக்கலை அருகே சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இரங்கல் தெரிவித்ததுடன், தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Chief Minister Edapadi Palanisamy has announced condoled the death of 4 persons in the van-train collision Puliyur Kurichi in Kanyakumari district.