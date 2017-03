கருவேலத்துக்கு வந்த வாழ்வு... செடியை பிடுங்கினால் ஒரு செடிக்கு ரூ.2... அசத்தும் ஆண்டிப்பட்டிவாசிகள்

சீமை கருவேல செடிகளை பிடுங்கி கொடுத்தால் ஒரு செடிக்கு ரூ.2 அளிப்பதாக ஆண்டிப்பட்டிவாசிகளால் சமூக வலைதளங்களில் ஒரு செய்தி வைரலாகி வருகிறது.

English summary

On plucking of Karuvelam plants with root, an advocate tells that he will give Rs. 2 for each karuvelam plant.