புத்தம் புதிய ரூ.2000 நோட்டுகள்.. விஜயபாஸ்கர் வீட்டிலிருந்து கட்டுக்கட்டாய் ஐடி அதிரடி பறிமுதல்

வருமானவரித் துறையினர் இன்று மேற்கொண்ட அதிரடி சோதனையில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் இருந்து கட்டுக்கட்டாக பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புத்தம் புதிய 2000 ரூபாய் நோட்டுக்கள் பறிமுதல் செய்யப

English summary

Income tax department has seized crores of 2000 new notes from Health Minister Vijabaskar’s residence and office.