தமிழக அமைச்சர்களுக்கு விரைவில் ரூ 26 லட்சம் மதிப்புள்ள புது சொகுசு கார்கள்!

தமிழக முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கு சுமார் ரூ26 லட்சம் மதிப்புள்ள புதிய சொகுசு கார்கள் வழங்கப்படவுள்ளன.

English summary

New innova high end cars for TN Ministers . Rs.26 lakh worth luxurious cars to be given soon for all Ministers including CM