ராம மோகன் ராவ் வீட்டில் ரூ. 24 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் - வருமான வரித்துறை

ராம மோகன் ராவின் மகன் வீடு அவரது நண்பர்களின் வீடுகள், ராம மோகன ராவ் உறவினர்கள் வீட்டிலும் வருமான வரித்துறை சோதனை மேற்கொண்டது. இந்தச் சோதனையில் இருந்து ரூ.24 லட்சம் ரொக்கப்பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்

English summary

IT Tax officials said Rs 24 lakh in new Rs 2,000 notes,18 lakhs gold and documents with details of undisclosed assets worth about Rs 5 crore were recovered during the raids carried out at 11 places.