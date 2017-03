அவினாசி-அத்திக்கடவு திட்டத்துக்கு ரூ250 கோடி பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு

அவினாசி அத்திக்கடவு திட்டத்திற்கு 250 கோடி ரூபாய் இந்த பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 11:11 [IST]

English summary

Rs. 250 Crore has allocated for Athikadavu Avinashi project in Tamil Nadu budget 2017-18.