தமிழக அரசின் கடன் சுமை ரூ. 3.14 லட்சம் கோடி - ரூ41,965 கோடி கடன் வாங்க திட்டம்

தமிழக அரசின் கடன் 1 லட்சம் கோடி அதிகரித்து 3,14,366 கோடியாக உள்ளது என்று தமிழக பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 11:33 [IST]

English summary

Tamil Nadu Finance Minister presenting 2017 -2018 budget in state assembly. Rs. 3,14,366 crore in the debt burden of the state in the year.