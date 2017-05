சேகர் ரெட்டியிடம் ரூ.300 கோடி லஞ்சம்... ஐடி கடிதத்தால் எடப்பாடி அரசுக்கு புதிய தலைவலி

சேகர் ரெட்டியிடம் ரூ.300 கோடி லஞ்சம் பெற்ற அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏ, மூத்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர்.

English summary

Sekar Reddy has given Rs. 300 Crores as bribe for various government contracts to Ministers, MLAs, Senior officials. A Diary has these information which was seized from Sekar Reddy's house. IT officials has sent letter to take action against them.