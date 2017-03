ஆர்கே.நகரில் ஒரு ஓட்டுக்கு ரூ.3000.. டோக்கன் வழங்கியிருப்பதாக மாஜி அமைச்சர் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

ஆர்கே.நகர் தொகுதியில் பொதுமக்களுக்கு 3 ஆயிரம் டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, March 20, 2017, 11:27 [IST]

English summary

Former minister Mafoi Pandiyarajan says that Rs.3000 token for a vote has given in RK.Nagar. We believe that we will get the double leaf symbol.