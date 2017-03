காஞ்சிபுரத்தில் ரூ.4 கோடி நிலம் அபகரிப்பு...சசிகலா, தினகரன் மீது புகார்

போலி ஆவணங்களை தயார் செய்து ரூ.4 கோடி மதிப்பிலான நிலத்தை அபகரித்ததாக சசிகலா மற்றும் தினகரன் மீது அளித்த புகாரின்பேரில் காஞ்சிபுரம் எஸ்பி அலுவலகத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Rs. 4 Crore worth land grabbed by Sasikala and TTV Dinakaran. Probe going on in Kanchipuram SP office.