படகு ஒன்றுக்கு ரூ. 40 லட்சம் மானியம்: மத்திய அரசு அரசாணை வெளியீடு

பாரம்பரிய மீனவர்களின் மீன்பிடித் தொழிலை ஊக்குவிக்கும் வகையில் 40 லட்சம் ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

National fishermen peravai leader Ilango says that government order issued about Rs.40 lakh will be given as subsidy for fishing boat.