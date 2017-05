பாஜக பிரமுகர் கடையில் ரூ. 45 கோடி பழைய நோட்டுக்கள் வந்தது எப்படி?- வருமான வரித்துறை விசாரணை

சென்னையில் பாஜக பிரமுகருக்கு சொந்தமான துணிக்கடையில் ரூ.45 கோடி மதிப்புள்ள பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் சிக்கிய வழக்கு வருமான வரித்துறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. பணத்தை மாற்றிய அரசியல் பிரமுகர்கள் யார் யார் என்ற

English summary

At least Rs 45 crore in demonetised currency notes were seized from a BJP man shop in Chennai, police said on Thursday. The case transfered to Income Tax department.