தமிழ் வளர்ச்சிக்கு ரூ.48 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு... பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

தமிழ் வளர்ச்சிக்கு 48 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக தமிழக பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Rs.48 crore announced for Tamil language development in the budget of Tamil Nadu assembly.