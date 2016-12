பணம் ஒதுக்கியும் கட்டப்படாத சித்த மருத்துவப் பிரிவு.. அலட்சியத்தில் அதிகாரிகள்.. நோயாளிகள் தவிப்பு

நிதி ஒதுக்கியும் சித்த மருத்துவப் பிரிவு கட்டடம் கட்டாமல் அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Siddha block is not constructed yet in Siddha Medical College in Tiruneveli.