பஸ் தொழிலாளர்களுக்கு மேலும் ரூ.500 கோடி வழங்க தமிழக அரசு ஒப்புதல்

போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுடன் போக்குவரத்து அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் நடத்திய முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தையில் மேலும் ரூ.500 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதாக ஒப்புதல் அளித்தார்.

English summary

TN govt gives consent for Transport Worker's outstanding amount. Rs. 500 cr more was agreed to give.