குமரியில் ரப்பர் பூங்கா அமைப்பது தொடர்பாக பரிசீலனை - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

குமரி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான ரப்பர் பூங்கா அமைவது குறித்து பரிசீலனை செய்யப்படும் என வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Forest Minister Dindigul Srinivasan has visited kanyakumari rubber forest. He said press person, government consider rubber park in Kanyakumari district.