ரூபல்லா தடுப்பூசி: வாட்ஸ்அப்பில் வரும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் - விஜயபாஸ்கர்

தட்டம்மை -ரூபல்லா தடுப்பூசி குறித்து தவறான தகவல் பரப்பினால், அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் எச்சரித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

No need to fear of 'Measles Rubella' vaccine" said health minster C. Vijayabaskar. Measles Rubella vaccination drive to cover 1.8 crore children. State Health Minister C. Vijaya Baskar urged doctors to create confidence for people.