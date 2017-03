பெற்றோர் அனுமதியின்றியும் ரூபெல்லா தடுப்பூசி கட்டாயமாக போடப்படும்..தமிழக அரசு

ரூபெல்லா தடுப்பூசி போடுவதால் பக்க விளைவுகள் ஏற்படாது என்றும் மாணவர்களுக்கு ஊசி போடுவது கட்டாயம் என்றும், அதற்கு பெற்றோரின் அனுமதி தேவையில்லை என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Rubella Vaccine should be given to school students are mandatory, there is no need to get Parent's permission.