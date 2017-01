ஜல்லிக்கட்டுக்கு அவசர சட்டத்தையும் பிறப்பித்து விட்டு வேலைக்காகாத நிபந்தனைகளை விதித்த அரசு

ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கு அவசர சட்டம் பிறப்பித்த அரசு வேலைக்காகாத சில நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Full rules and regulations regarding the conduct of Jallikattu bouts, as detailed by the TamilNadu Government ordinance.