அதெல்லாம் எங்க ஆட்சியில் "சிஸ்டம்" எல்லாம் சரியாதான் இருக்கு.. ரஜினிக்கு தம்பிதுரை பதிலடி

தமிழகத்தில் நடைபெறும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆட்சியில் சிஸ்டம் எல்லாம் சரியாகத்தான் உள்ளது என்று நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு தம்பிதுரை பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Rajini says political system is not good in TN. Thambi durai responds, ruling system in Edappadi government is very good. He has a right to enter in to politics.