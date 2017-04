தமிழ்நாடு மீன்வளப் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக எஸ்.பெலிக்ஸ் நியமனம்: முதல்வரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து

தமிழ்நாடு மீன்வளப் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக எஸ். பெலிக்ஸ் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

S. Felix was appointed as a Vice Chancellor on Tamil Nadu Fisheries University.