அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சிறைவைப்பு... மீட்டு தாருங்கள் - சண்முகநாதன் எம்எல்ஏ புகார்

ரிசார்ட்டில் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள எம்எல்ஏக்களை மீட்டு தர வேண்டும் என ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதி எம்எல்ஏ எஸ்.பி சண்முகநாதன் சென்னை காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

English summary

Srivaikundam MLA Shanmuganathan has petitoned the police to rescue the ADMK MLAs who are in captive of Sasikala supporters.