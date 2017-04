ஜீ தமிழ் டிவியின் ச ரி க ம பா லிட்டில் சாம்ப்ஸ் இறுதிப்போட்டி... நேரடியாக ரசிக்கத் தயாரா?

ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும்‘ச ரி க ம பா லிட்டில் சாம்ப்ஸ்’ நிகழ்ச்சியின் இறுதிச் சுற்று, சென்னையில், ஏப்ரல் 28 அன்று நடைபெறுகிறது!

English summary

Zee Tamil’s Sa Re Ga Ma Pa Li’l Champs to get a rocking celebrity studded Grand Finale on April 28th .