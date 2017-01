காவிரி டெல்டாவில் கடும் வறட்சி... உயிரிழந்த விவசாயிகள்- களையிழந்த பொங்கல் பண்டிகை

காவிரி டெல்டாவில் கடும் வறட்சியினால் பயிர்கள் கருகி விட்டன. ஏராளமான விவசாயிகள் உயிரிழந்துள்ளதால் பொங்கல் பண்டிகை களையிழந்து காணப்படுகிறது.

English summary

The failure of the monsoons and the insufficient flow of water in the Cauvery lead to a drought of calamitous proportions in the Cauvery delta in Tamil Nadu.