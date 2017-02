உங்களைவிட்டு விலகிய எனக்கு எதுக்கு அமைப்பு செயலர் பதவி- போயஸுக்கு போன்போட்ட சைதை துரைசாமி

அதிமுக அமைப்புச் செயலராக தம்மை சசிகலா நியமித்ததை சைதை துரைசாமி விரும்பவில்லை என கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that Former Mayor Saidai Duraisamy not to accept the ADMK Organising Secretary post.