சசிகலாவின் பெயரை சொன்னதால் ஓரம்கட்டப்பட்ட சைதை... விரைவில் ஓபிஎஸ் அணியில் ஐக்கியம்?

சைதை துரைசாமி விரைவில் ஓபிஎஸ் அணிக்கு இடம் பெயருவார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Saidai Duraisamy will join in OPS team soon. He is skipping meets with TTV.Dinakaran.