பணி நேரத்தில் பனியன், லுங்கியுடன் தூக்கம்.. 3 போலீசாரை சஸ்பெண்ட் செய்து சேலம் எஸ்.பி அதிரடி

பணியின்போது ஹாயாக தூக்கம் போட்ட சேலம் போலீசார் 3 பேரை பணியிடை நீக்கம் உத்தரவிட்டுள்ளார் சேலம் மாவட்ட எஸ்பி. இது போலீசாரை பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Three policemen got suspended in Salem for sleeping on duty. All the three policemen caught while they parked patrol vehicle in a school and slept.